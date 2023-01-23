『【USA製/サイズ40】Willis&Geiger Bush Jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 18時 29分に出品され04月10日 18時 29分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

Willis&Geiger ウィリスアンドガイガー

Australian Bush Jacket オーストラリアンブッシュジャケット

Safari jacket サファリジャケット

80s 80年代

90s 90年代

アメリカ製 made in usa





1990年前後に作られたオーストラリアンブッシュジャケットになります。

様々な亜種がありますが最もベーシックな一体型のベルトがつくタイプ。

BEAMSやSHIPSでも近年別注され注目を集めた形でそのオリジナルになります。



ガイガーの中で比較されやすいベーシックブッシュジャケットやヘミングウェイジャケットと比較して、襟の形が開襟のためよりインナーと合わせやすいと思います。

サイズもよくタグや生産地にこだわる方にもおすすめです。



【サイズ】

表記：40



肩幅：52cm

袖丈：61cm

身幅：57cm

着丈：78cm



172cm標準体型でいいサイズ感です。



【状態】

生地は数回の水通しでハリがある状態です。

襟、左肩などいくつか細かなシミが見られます。

左胸ポケット、ベルトの右腰の付け根にステッチ抜けあり。

画像にてご確認ください。

いずれもそこまで目立つものではないため、古着慣れされている方には問題ない状態かと思います。



質問や価格交渉などお気軽によろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウィリスアンドガイガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【USA製/サイズ40】Willis&Geiger

Bush

Jacket