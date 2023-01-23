『MONCLER ベージュ スプリングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 02時 40分に出品され03月17日 02時 40分に終了予定です。即決価格は37,740円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールのベージュスプリングコートです。



比較的綺麗ですが、左腕の袖口にシミがあります。

写真でご確認ください。



帽子は取り外しでき、ダブルジップになっています。



春、秋にぴったりです。



即購入可です。

中古品なのでご理解ある方のみご購入お願いいたします。



【ブランドの魅力】

MONCLERは高品質なダウンジャケットで知られるブランドで、スタイルと機能性を兼ね備えています。このトレンチコートは、洗練されたデザインとともに、寒い季節にも対応できる機能性を提供します。



【デザインと機能】

ベージュのトレンチコートは、シンプルでありながらエレガントな印象を与えます。取り外し可能なフードとボタン留めのデザインにより、様々なスタイルに合わせて着用できます。前面には2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【ロゴと品質】

左袖にはMONCLERのロゴパッチが施されており、ブランドの認知度を高めています。高品質な素材が使用されており、耐久性にも優れています。



- ブランド: MONCLER

- 色: ベージュ

- フード: 取り外し可能

- デザイン: ボタン留め

- ポケット: 前面に2つのポケット

- ロゴ: MONCLERのロゴパッチ



ご覧いただきありがとうございます。



肩幅···35cm

着丈···76cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ベージュ

スプリングコート