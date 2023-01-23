『売り切り大特価！ジュンハシモト ホースハイド レザージャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 02時 14分に出品され03月05日 02時 14分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JUN HASHIMOTO

ホースハイド

レザー・ライダースジャケット

ブラック



■仕様・特徴

・希少なホースハイド

・人気のインナーライダース

・ホースならではの肉厚感としなやかさ

・ダブルジッパー



■サイズ：M

・着丈：64㎝

・身幅：49㎝

・肩幅：44㎝

・袖丈：64㎝

※平置き採寸（素人採寸の為、若干の誤差はご理解ください）



馬革特有の高級感があるレザージャケットです。

店頭価格20万円弱。

サイズが合えば、かなりお買い得です！



※値下げ交渉はご遠慮下さい。



レザー素材···馬革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 売り切り大特価！ジュンハシモト ホースハイド レザージャケット