『Hunter TOPCLIP BACKPACK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 22時 03分に出品され03月18日 22時 03分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···牛革

防水

高さはクリップをした状態で28センチ

奥行き約11〜12センチ

幅約20センチ 下ポケットの所で約26センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ハンター

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Hunter

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BACKPACK