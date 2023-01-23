『一回のみ着用⭐︎ ユニクロ ＋J ジルサンダー ハイブリッドダウン MA-1【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 14時 42分に出品され03月10日 14時 42分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO(ユニクロ)とジルサンダー氏のコラボラインの＋J(プラスジェイ)のma-1(ハイブリッドダウンブルゾン)の出品です。



2021発売し即完売したMA-1

カラー:07 Gray



一回のみ使用しました。



よろしくお願いします



リブにも毛玉等はゼロです



ほぼ新品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 一回のみ着用⭐︎

ユニクロ

＋J

ジルサンダー ハイブリッドダウン

MA-1