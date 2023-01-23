『サンバルカン 太陽合体 世界のスーパーミニプラ 未開封品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 04時 49分に出品され03月10日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1981年テレビ放送 太陽戦隊サンバルカン サンバルカンロボ プラモデル フィギュア



未開封品になります。



エアキャップを巻き紙袋にてお届け予定です。



●組み立て式プラキット一式(全2種)



【ラインナップ】

1．コズモバルカン

2．ブルバルカン



【素材】本体：ABS



【サイズ】H約165mm × W約75mm



#まぁ出品リスト

セット要望、コメントにてお気軽にお問い合わせください。未開封品・初期不良であっても個人売買の場合はメーカー保証が受けられない場合が御座います。ご購入者様対応をご了承の上、ご購入下さい。



昭和...太陽戦隊サンバルカン

巨大ロボ...サンバルカンロボ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 未使用に近い