『Giannetto ジャンネット カッタウェイ 長袖シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 44分に出品され03月22日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Giannetto ジャンネット 長袖シャツ 43

スリムフィット

ダーツなし

カッタウェイ

コットン100%

※一枚目の画像はイメージです。



【ブランド説明】

1979年にドレスシャツメーカーとして創業したSANFORT（サンフォート）は、

2008年からカジュアルラインとして 南イタリアの新鋭シャツブランドとしてGIANNETTOをスタートしました。



袖を後付けする立体的な仕立てや鳥の足に似たボタンの縫い方(ザンパテ・グリアート)などを得意とする イタリアンシャツの伝統技術をベースとしながらも、

南イタリアの陽気さなど港町らしさを得意とし、 リラックスした心地良い雰囲気、エレガントでラグジュアリーなテイストをお楽しみ頂けます。





素人検品の為、多少の見落としはご了承ください。

また自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ。



中古品、自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Giannetto

ジャンネット

カッタウェイ 長袖シャツ