『Stussy Buana Pigment Dyed Zip Hoodie【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 01時 18分に出品され04月17日 01時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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USサイズ Mです。日本サイズでLです

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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

Buana

Pigment

Dyed

Zip

Hoodie