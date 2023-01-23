『yohji yamamoto femme Wide Sarouel Pants【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 16時 46分に出品され03月07日 16時 46分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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08SS yohji yamamoto femme Wide Sarouel Pants ワイド サルエル 2タック コットン ラップ パンツ 3 ブラック ヨウジヤマモト





ワイドタイプのコットンサルエル。



ウエストはラップタイプになります。

ボタン箇所が2箇所あるのでサイズ調整できます。



裾はホワイトステッチ デザイン。



男性でも着用いただけれるデザイン、サイズ感です。





目立った問題点などはございませんが、中古になりますので神経質な方はお控え下さい。







サイズ 3



全長 97

股上 62

股下 57

ワタリ 42

裾幅 25

ウエスト 72-82（ボタン１つ目-ボタン2つ目）







その他ご不明な点がございましたらご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ yohji

yamamoto

femme

Wide

Sarouel

Pants