『BOSS ボディバッグ 黒 レザー(大谷翔平アンバサダー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 08時 08分に出品され03月23日 08時 08分に終了予定です。即決価格は11,290円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

BOSSのボディバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【高品質な素材】

このバッグは高級レザーで作られており、耐久性がありながらも柔らかな手触りを持っています。長時間の使用でも快適です。



【機能性】

調整可能なストラップと背面ポケットがあり、使い勝手も抜群です。必要なアイテムをしっかり収納できます。



【使用感】

2年程前に購入いたしましたが、使用頻度も数回で袋に入れて保存しておりましたので特に傷なくこれからも大切にお使いいただけると思います。



- ブランド: BOSS

- 色: 黒

- 素材: リアルレザー

- スタイル: ボディバッグ

- ストラップ: 調整可能

- ロゴ: BOSS（表面）

- ポケット: 背面ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BOSS

ボディバッグ

黒

レザー(大谷翔平アンバサダー)