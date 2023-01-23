『HUAWEI nova 5T 本体 元箱付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 16時 01分に出品され05月03日 16時 01分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: HUAWEI

- モデル名: nova 5T

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バッテリー交換済

ソフトカバー オマケつき



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シリーズ...HUAWEI



機種名...HUAWEI nova 5T



カラー...ミッドサマーパープル



容量...128GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファーウェイ