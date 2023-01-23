『掛軸箱 掛軸箪笥 掛け軸 木製 桐 引き出し 入れ物 箪笥 整理箪笥【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 01分に出品され03月04日 18時 01分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高さ55.5cm

横幅39cm

奥行き75cm



引き出しの内径

横幅32.6cm

奥行き67.5cm



われ、かけなく良い状態です



汚れもなく綺麗です 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: 目立った傷や汚れなし