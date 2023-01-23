『AirPods Pro 2 第2世代 USB-C 新品未開封【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 21時 31分に出品され03月31日 21時 31分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Pro（第2世代）USB-C

装着方式：左右分離型、完全独立型

色：ホワイト系

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 防水、防滴

ワイヤレス規格：Bluetooth



●AirPods Pro 2(第2世代) USB-Cタイプ 新品未開封品です。

●最新のtype-C モデルです(ワイヤレス充電ケース MagSafe)

●アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の音を遮断し、音楽や通話に集中できます。

即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用