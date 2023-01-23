『※値下げ アムウェイ Amway フードプロセッサーと収納箱 E-3288-J【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 01時 03分に出品され03月31日 01時 03分に終了予定です。即決価格は7,293円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2014年製で年数は経っていますが、使用回数は30回以下です。

パーツ交換用収納ケースの部品はほぼ揃っています。

清掃済みで、問題なくお使いいただきます。



但し、中古品のためどうしても使用感があるので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 目立った傷や汚れなし