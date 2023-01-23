『セイコー SEIKO セレクション 7B75-0AB0 電波ソーラー チタン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 56分に出品され03月10日 20時 56分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 稼働品！

3年前くらいに購入。1ヶ月に1〜2回使用していました。ここ1年は使用しておらずコレクションしていました。薄いスレ等はありますが綺麗な1品で、ビジネス、カジュアル両方使えると思います。



【商品詳細】

ブランド ∶セイコー（SEIKO）

モデル ∶セイコーセレクション ソーラー

ムーブメント：ソーラー電波時計

タイプ ∶アナログ

型番 ∶7B75-0AB0

サイズ ∶ケース約40mm、 ラグ幅約20mm

付属品 ∶なし

※リューズを含まず計測しています。誤差は、

ご容赦下さい



【商品説明】

セイコーのベーシックな腕時計シリーズ「セイコーセレクション」のソーラー電波クォーツモデル。



#電波ソーラー#黒文字盤#レザーベルト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ セイコー

SEIKO

セレクション

7B75-0AB0

電波ソーラー

チタン