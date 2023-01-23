『山中拓也着用 EYEBLACK パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 29分に出品され03月15日 03時 29分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 袋の口は開いていますが、取り出さずに届いたままの状態で保管していたので、新品未使用としています。





#オーラル

#THEORALCIGARETTES

#山中拓也



カラー...グレー



タイプ...プルオーバー



柄・デザイン...プリント(ロゴなど)



柄・デザイン...プリント(ロゴなど), 花柄/ボタニカル柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 山中拓也着用 EYEBLACK

パーカー