『L♡ラルフローレンコットンケーブルセーターモカベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 05分に出品され03月14日 00時 05分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。



RLの大人気カラーモカベージュ×ホワイトポニーのコットンケーブルセーターです^_^

稀少な大きいサイズ、Lサイズです！

オーバーサイズでお召し頂いても可愛いです。



一度着用のみの美品ではございますがあくまでも自宅保管になりますので新品のクオリティーを求められる方はご購入をお控えください。







【ブランド】

POLORALPHLAUREN



【サイズ】

表記L

身幅54

肩幅44

着丈57

袖丈63





【カラー】

モカベージュ





【素材】

コットン100%















カラー···ベージュ

素材···コットン

ネック···クルーネック/Uネック

季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ L♡ラルフローレンコットンケーブルセーターモカベージュ