『希少カラー adidas アディダス トラック ジャケット ジャージ S ブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 05時 14分に出品され04月05日 05時 14分に終了予定です。即決価格は9,742円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少カラー トリコロール

adidas originals アディダスオリジナルス



トラックジャケット ジャケット ジャージ

トレフォイル スリーライン トリコロール

胸ロゴ ワンポイントロゴ 刺繍ロゴ





サイズ S

着丈 襟下～裾 67

身幅 51

裄丈 79

平置き素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m



美品となりますが、自宅保管品となりますので古着にご理解頂ける方、神経質な方は御遠慮下さい。





在原みゆ紀さん、小松菜奈さん、菅田将暉さん、キングヌーの常田大希さん、あいみょんさん、あのちゃん等の著名人達が着用し、当時物のアディダスの人気が急上昇中。

サイズが合えば女性、男性問わずユニセックスで着用していただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少カラー

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