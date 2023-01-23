『TENSEI CK ORANGE 70S 1W用 ピンスリーブ付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 11時 15分に出品され03月13日 11時 15分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能シャフト】

TENSEI CK ORANGE 70S 1W用 ピンスリーブ付き



- ブランド: TENSEI

- シリーズ名: CKシリーズ

- モデル番号: 70

- フレックス: S

- ブランド名: PING

- ロフト角: +1.0



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし