『217【人気Lサイズ】ハフ♤刺繍ビッグロゴ莉子着用モデルスウェット即 美品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 20時 36分に出品され04月29日 20時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#MACOLO



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♠︎商品説明



ハフ/HUF

スウェット

トレーナー プルオーバー



♠︎サイズ



Lサイズ



着丈→62cm

身幅→60cm

肩幅→53cm

袖丈→60cm



多少の誤差はご了承下さい。



♠︎素材



綿

ポリエステル



♠︎状態

USED

美品



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●購入後【2日目の夜】には発送いたします☆



⚠️当店は交渉中でも交渉後でも早い者勝ちになりますので購入の際はお早めによろしくお願い致します！



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管理番号:10217 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 217【人気Lサイズ】ハフ♤刺繍ビッグロゴ莉子着用モデルスウェット即完売品 美品