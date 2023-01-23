『美品 希少 36 サイズ ショット short ムートン くるみボタン ボア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 06時 43分に出品され04月07日 06時 43分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

美品 ショット ムートン ボア ロング くるみボタン 希少 ベージュ Schott 90s



アメリカ製 Schott メンズ ムートンコート ショット RANCHER 茶 スエード 本革 ヴィンテージ レザー 羊革 USA





【色】

ベージュ

ブラウン





【サイズ】S相当



【着丈】80

【肩幅】46

【身幅】56

【袖丈】63



【状態】



若干の使用感はありますが、目立つ傷や汚れもなく、美品になります。





【発送】

簡易梱包







簡易梱包がお気に召さない方や、皺、型崩れが気になる方は、段ボール発送もしますが送料が大幅に変わるため送料御負担を頂いたうえで段ボール梱包にての発送とさせて頂きます。

その際は、必ずご購入前にご相談下さいませ。



事前にご指定頂けない場合は、対応が致しませんので予めご了承くださいませ。



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 希少 36

サイズ ショット short

ムートン くるみボタン ボア