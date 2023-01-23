『PLINIO VISONA ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 09時 34分に出品され03月25日 09時 34分に終了予定です。即決価格は18,250円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プリニオ ヴィソナのバックになります。

入間アウトレットで49000円程で購入しました。

2度短時間使用の美品です。



【ブランドの歴史】

PLINIO VISONAは1959年にイタリアで設立された高級バッグブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。



【デザインと素材】

このバッグはダークブラウングレーのレザー素材を使用し、ヒョウ柄のファーがアクセントとなっています。レザー製のハンドルとゴールドトーンの金具が高級感を演出します。



- ブランド: PLINIO VISONA

- 国: イタリア

- 設立年: 1959

- 素材: レザー

- 色: ダークブラウングレー

- ファー: ヒョウ柄

- ハンドル: レザー製

- 金具: ゴールドトーン







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

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VISONA

ハンドバッグ