『【新品】COACH タビー ショルダー バッグ 26・キルティング【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 10時 16分に出品され04月01日 10時 16分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《国内鑑定済》《即購入OK》《新品未使用》

あんしん鑑定利用可能



○品番:CR704

○カラー:ブラック

○素材: デニムブラック

○サイズ:（約）縦14cm x 横26cm x マチ8cm

○仕様:

内側にジップ ポケット、

マグネット スナップ ポケット

外側にスリップ ポケット

プッシュロック開閉、レザー裏地付き

チェーン ストラップ、肩から本体までの長さ54.5cm（肩掛け＆斜め掛けの2WAY仕様）



○付属品:

保存袋・カード 類・レシート・ タグ・ギャランティカード



○商品状態

新品未使用



ご友人・恋人・パートナーの方への

お誕生日や記念日、クリスマスプレゼントに。

もちもんご自分へのご褒美にも。



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＊注意事項＊



・こちらの商品は、アメリカのコーチアウトレット店で購入したアウトレット正規品です。

・海外製品は稀に細かい傷、汚れ、糸のほつれ等がある場合があります。

・購入時と変わらないように保存には気をつけていますが自宅保存ということをご了承ください。

・ブランド品すり替え防止の為、購入後の返品はできるだけご遠慮ください。

・色等は照明により多少異なる場合がございます。

・写真にてご確認して頂き、ご了承の上でご購入お願い致します。



ペットなし、喫煙しません。

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コーチ/型名···タビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】COACH

タビー

ショルダー

バッグ

26・キルティング