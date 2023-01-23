『00s Sean john ショーンジョン ジップパーカー ブラック B系 L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 45分に出品され03月06日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ショーンジョン seanjohn ジップアップ フルジップ パーカー スウェット 裏起毛 ビッグシルエット 刺繍ロゴ バックプリント ドレッドヘア 黒 bboy HIPHOP fubu フブ karl kani カール カナイ アカデミクス フリーキー stussy ステューシー supreme PellePelle ペレペレ Roca wear ロカウェア PNB nation phat farm ファットファーム ruff ryders triple 5 soul enyce freaky オーバーサイズ 等好きな方は是非!



古着ならではの使用感、ポケットに小さなダメージ(写真7枚目)等はありますが、目立った破れや汚れ等は無くまだまだ御着用して頂けます^ ^

フロントにはシンプルな刺繍ロゴ、バッグにはビッグプリント、ドレッド部分は立体的な刺繍、ピアス、ネックレス部分にはスタッズ等、インパクト大なデザインです！

フード紐は欠損してます。

人気のジップアップパーカー、B系ならではのビッグなシルエットでグッドです！

デザイン、サイズ感等気に入った方は是非！



平置き寸法 サイズ表記 L



肩幅 約62cm

袖丈 約57cm

身幅 約63.5cm

着丈 約65.5cm



素人採寸なので多少の誤差はご了承ください！



あくまでUSED品なので、古着に理解のある方の購入をお待ちしてます^ ^



発送は折りたたんで行います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショーンジョン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

Sean

john

ショーンジョン

ジップパーカー

ブラック

B系

L