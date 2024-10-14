『最高級 イギリス製生地 カシミヤ＆ビキューナ ダブル ロング チェスターコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 00時 34分に出品され03月27日 00時 34分に終了予定です。即決価格は13,728円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〚商品詳細〛



«コンディション»

⇒A(状態良好)

S:新品未使用,タグ付き,デッドストック

A:通常の古着位の使用感で状態良好

B:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態



«サイズ詳細»

表記:BE L

着用感:L~XL

→着丈:125cm

→肩幅:54cm

→身幅:64cm

→袖丈:64cm



※着用感は当社独自基準による参考サイズです。

※測定値の若干の誤差はご了承ください。



«素材»

⇒カシミヤ 85%/ビキューナ 15%





«発送・送料について»

⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。

⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。



20241014 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最高級

イギリス製生地

カシミヤ＆ビキューナ

ダブル

ロング

チェスターコート