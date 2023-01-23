『PRADA 三角プレート メッセンジャーバッグ レザー キャンバス ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 02時 20分に出品され03月29日 02時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊ 匿名配送 ＊ フォロー割◎ ＊



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《アイテム》

プラダ PRADA

三角ロゴ 三角プレート

メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ

クロスボディ 斜め掛け レザー キャンバス

メンズ レディース



＊大手リサイクルショップにて購入しました



《付属品》

バッグのみの発送になります



《状態》

小さな汚れはありますが、

まだまだお使い頂けます⭕️



《生地》

キャンバス レザー 本革



《カラー》

ベージュ カーキ系



《サイズ》

タテ28cm

ヨコ32cm

マチ9cm

ショルダー100cm

＊平置き実寸になります。



《発送方法》

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

また、遅れる際は連絡させて頂きます。



《保管場所》

クローゼットの中で保管していました！



《ペット・喫煙者》

いません！



＊ご購入前にプロフィールをご覧ください^_^＊



＊他フリマサイトでも掲載していますので、急遽削除する場合がございます。ご了承ください。＊



《管理番号》

708-617ts4466270503 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PRADA

三角プレート

メッセンジャーバッグ

レザー

キャンバス

ベージュ