『河本五郎 灰釉羊紋 汲出碗 6客揃い【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 54分に出品され03月19日 06時 54分に終了予定です。即決価格は17,342円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|未使用に近い
835『麦わら茶碗』 /骨董品 古美術 茶道具 アンティーク
¥ 12415
⚛️サイズ「1」⚛️☝️ウィンスタンレイキャット 尻尾立てサバトラ仔猫❣️
¥ 10053
値下げ、釜師 敬典造 中興名物 東洋坊茶釜共箱 お茶道具
¥ 10900
陶芸家 十一世 長岡空権 長岡住右衛門 楽山焼 茶碗 刷毛目茶碗 出雲焼 共箱
¥ 15840
送料込【逢絢亭・新品】茶道具 2025年干支茶碗 京焼 竹蛇 宝尽 田中万祥
¥ 11660
人間国宝 金城次郎 壺屋焼 水滴 共箱
¥ 13000
陶器 破片 USED保管品
¥ 9961
小壺 22 備前焼
¥ 13500
木製仏像セット 複数体
¥ 14400
Y1963-2 ラリック フクロウ 梟 オパールセント 置物 箱付 ten
¥ 10530
清水焼 京焼 平安京泉 湯呑み茶碗
¥ 7176
2308 九谷焼 観音菩薩像 仏像 色絵金彩 置物
¥ 41412
未使用 岩鋳 鉄瓶 ケトルバウム Baum IH対応 ガスコンロ直火対応 茶道
¥ 7020
人気作家 陶芸家内田鋼一 プラチナ釉 カップアンドソーサー レア作品
¥ 20400
風炉 茶釜 平丸釜 唐銅鬼面風炉 (釜師 敬典造) (風炉師 浄雲）
¥ 20654
北村西望(文化勲章受章) ブロンズ『喜ぶ少女』共シール＆共箱付
¥ 9360
輪島塗 二段重
¥ 10840
木製彫刻 懸魚 家紋 「丸に立ち沢瀉」 「丹生〇〇」 彫刻 木彫
¥ 15000
落札価格17342円
14 入札履歴
終了
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