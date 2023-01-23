『河本五郎 灰釉羊紋 汲出碗 6客揃い【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 54分に出品され03月19日 06時 54分に終了予定です。即決価格は17,342円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 作家名：河本五郎

作品名：灰釉羊紋汲出碗

種類 ：陶器

（サイズ）直径：約5.8cm〜約6.0cm

高さ：約10.1〜約10.3cm

※多少の誤差はご了承ください。

共箱、栞

・コレクションとして未使用で自宅保管していた作

品です。

・傷や汚れの無い良好なコンディションです。画像

にて状態をご確認ください。

・共箱は、経年のヤケと擦れが少しあります。

・商品は、1客づつプチプチで包んで発送します。

・新品・未使用ですが、長期自宅保管品で完璧な新

品ではないこと、私のプロフィールの内容をご理

解いただける方だけのご購入をお願いいたしま

す。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 未使用に近い