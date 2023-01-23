『【現行】PORTER ポーター PALS パルス ショルダーバッグ カーキ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 21分に出品され03月12日 15時 21分に終了予定です。即決価格は11,551円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✅送料無料 1〜2日で発送！匿名配送◎

✅即購入OK 夜中〜早朝でも遠慮なく♪

✅フォロー割 フォローで10%オフ♪



【アイテム】

PORTER ポーター 吉田カバン

PALS パルス ショルダーバッグ クロスボディ

現行品 PORTER flagship store ストアオリジナル 完売品 定価66,000円

斜め掛け PC収納 A4収納 ミリタリー コーデュラナイロン カーキ

メンズ レディース ユニセックス



【状態等】

内側に汚れ、染みありますが、その他は極美品級にかなり状態良いです(*゜∀゜*)

上記の汚れあるため価格をやや抑えて出品いたします！



普段使いからA4収納可能、PC収納ポケットもあるのでビジネスバッグとしてもおすすめ◎



完売品なので買い逃してしまった方などよろしければいかがでしょうか♪



【サイズ：㎝】

横幅：40

高さ：30

マチ：12

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。





【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品など



※真贋済み商品のみを仕入れておりますが、こちらで再検品時に少しでも疑わしいと判断した商品は出品しておりませんので安心してお買い求めくださいませm(_ _)m





▽▽他の商品もぜひご覧くださいませ▽▽

#rrrのバッグ一覧

#rrrの全商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【現行完売品】PORTER

ポーター PALS

パルス ショルダーバッグ カーキ