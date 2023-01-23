『美品 アニアリ レザー トートバッグ ハンドバッグ 普段使い お洒落 ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 04時 18分に出品され05月05日 04時 18分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中から見ていただきありがとうございます。

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■商品情報

ブランド名：aniary

生産国：日本製







■カラー

ネイビー







■素材

レザー







■状態

目立った傷や汚れはなく全体的にキレイです。







■サイズ詳細



横幅：28.5cm

高さ：21.5cm

マチ：6.5cm



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管理番号：K-2409075

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カラー...ブルー

素材...本革

特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニアリ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

アニアリ

レザー

トートバッグ

ハンドバッグ

普段使い

お洒落

ネイビー