『ReFa BEAUTECH DRYER【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 20時 09分に出品され03月28日 20時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ジャンク品です。予めご了承ください。



不具合箇所 コード断線

コード断線直前までは使えていました。





カラー

ホワイト



RE-AB02A

2021年製



本体重量

695g



AC100V 50/60Hz 1200W

温度ビューズ167°C

Designed by MTG Japan

Assembled in China

株式会社 MTG 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 全体的に状態が悪い