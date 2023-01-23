『崩壊スターレイル 飲月 コスプレ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 10時 16分に出品され04月01日 10時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 崩壊スターレイル 崩スタ スタレ 飲月 コスプレ サイズS フルセット



ロケで数回使用しております。

業者LARDOOの現在廃盤になっている豪華版です。





内容

ウィッグ(三分妄想製)

衣装フルセット(ツノ等の装飾品全て込み)

ブーツカバー



女性Sですが、少し大きめです。サイズ感について詳細聞きたい場合コメント欄にてお願いします。



写真説明

画像三枚目

金の塗装部分が写真のように所々剥がれています



画像四枚目

腹部につける装飾品の、クリップが取れてしまい別のものをつけたので、クリップのサイズが違いますが、衣装に問題ありません。



画像五枚目

もともとイヤリングだったものをピアスに改造しました。

申し訳ございませんがピアス部品は廃棄してしまったため、ピアスご希望の方は購入後ご自身での付け替えお願いします。



画像六、七枚目

三分妄想製のキャラウィッグを購入しセットしております。

ロングウィッグのため洗濯してない状態です。(被る部分ファブリーズ済み)





即購入可 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>コスチューム・コスプレ>>>コスプレ衣装 商品の状態: 目立った傷や汚れなし