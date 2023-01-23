『リヴドロワ メタルロゴダンボールプルオーバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 16時 19分に出品され04月13日 16時 19分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色はチャコールグレー



ネットで予約購入しましたが、似たようなものを購入してしまった為、出品致します。



即購入可⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リヴドロワ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ リヴドロワ メタルロゴダンボールプルオーバー