『仮面ライダーカブトライダーフォーム 真骨彫製法10th Anniversary【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 34分に出品され03月08日 00時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 S.H.Figuarts

仮面ライダーカブト ライダーフォーム

真骨彫製法 10th Anniversary Ver.



新品、未開封



他でも出品している為、削除する場合あります

箱にプチプチ巻いて送ります





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#10th 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用