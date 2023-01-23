『極上美品 PRADA メンズ メッセンジャーバッグ カメラバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 05時 01分に出品され04月26日 05時 01分に終了予定です。即決価格は11,998円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は商品ご覧いただきありがとうございます☘️



【ブランド】PRADA



【サイズ】高さ: 18cm幅: 16cmマチ: 5cm

ショルダー：約最大88cm



【素材 】レザー100％



【仕様】開閉式：ダブルファスナー外側：

ファスナーポケット x 1



【付属品】：画像に載っているもの全て



23年に高島屋百貨店で購入

このサイズに不満、使用する機会がなくなった為、出品します。

特に汚れや傷などはない状態です。



コメント無し即購入構いません(◍•ᴗ•◍) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

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バッグ タグ 極上美品

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