『TIFFANY ティファニー バンド ダイヤ リング 1P 10号 極美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 15分に出品され03月13日 23時 15分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



ティファニー ペレッティ ダイヤ 1P バンド リング

日本サイズ＝10号

素材＝シルバー925

付属品＝なし

採寸＝直径約16.0mm



数年前にティファニー店頭にて購入しました。

現在は廃盤のため希少なお品です。

また、試着程度の使用なので綺麗です。

クリーニング後は未使用で保管していたお品のため、大変綺麗な状態ですが、新品ではないので神経質な方はご遠慮ください。



値下げ交渉の際は希望価格を先にご提示ください。大幅な値下げはできません。

※お品により承れない物もございます。



商品説明に付属品の記載がないものに関しましては付属品は付きません。



※付属品を希望される方は購入前にコメントにてお知らせください。

別途料金で箱・巾着・リボン・ショップ袋もご用意できます。



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材質···シルバー

号数···10号

石···ダイヤモンド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ティファニー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ TIFFANY

ティファニー

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10号

極美品