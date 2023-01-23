『TIFFANY ティファニー バンド ダイヤ リング 1P 10号 極美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 15分に出品され03月13日 23時 15分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ティファニー
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¥ 38250
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¥ 68540
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¥ 7487
18k トルコ ターコイズ
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ねむ様専用☆アトリエ染花×nesessaireコサージュ
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【JC4886】Pt900 天然ブラウンダイヤモンド ダイヤモンド リング
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084Ej【クレセントムーン】ピアス 上品 5粒 CZダイヤ S925 ゴールド
¥ 7644
最終値下げPomellato ポメラート ゴールドネックレス DoDo
¥ 15000
KAORU トゥインクリングピアス
¥ 8986
落札価格12155円
164 入札履歴
終了
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