『【くろ様専用】UNITED TOKYO カーフレザーダブルライダース【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 01時 00分に出品され04月21日 01時 00分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】UNITED TOKYO/ユナイテッドトーキョー

【アイテム名】カーフレザーダブルライダース

【カラー】ブラック

【サイズ】2

【寸法】肩幅:約約43cm、身幅:約49cm、着丈:約64cm、袖丈:約63cm(多少の誤差ご容赦ください)

【素材】表地：牛革 裏地：キュプラ100%

【定価】約6.6万円



2〜3年前に購入し2〜3回着用後、クローゼットにて保管しておりました。

目立った傷、汚れ無く、客観的に見て美品かと思います。



本革ですのでシワや多少の傷が入っておりますので神経質な方は購入をお控え下さい(中古品とご理解頂いた上でご購入の程宜しくお願い致します)



■この商品についての注意事項■

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※交渉中であっても、先に購入ボタンを押された方を優先します。

※安く発送できる方法でお届けします。小さく折りたたむ場合もあります。

※光の当たり具合などで実物と多少異なる場合がございます。

※折り畳んでの発送になります。ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【くろ様専用】UNITED

TOKYO

カーフレザーダブルライダース