『【良品】ハリュ ファー付き薄いピンクロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 02時 14分に出品され03月05日 02時 14分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このロングコートは、薄いピンク色で、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。ノーカラーのデザインが、洗練された印象。



襟元にはファーが付いており、暖かさと高級感をプラス。寒い季節でもおしゃれを楽しめるアイテムです。



ハリュ（デビュードフィオレ系列ブランド）のウールコート。

両サイドに縦向きポケット付き。

アンゴラ混でフワッとした素材感です。

ピンクベージュのファー付き

（クリップ留めで単独でも使用可）

カラー···薄いピンク

（ピンク糸にホワイト糸が織り込まれています）



●サイズ：タグ表記 Mサイズ

着丈 94センチ程



●素材：

表地 ウール63%

アンゴラ37%

裏地 ポリエステル100%



●状態：

気に入って購入し、

ワンシーズンだけ使用、

その後、クリーニングし、

自宅保管しておりましたが、

使用する機会がないため、

お売りすることにしました。



何度か着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上、ご愛用頂ける方で

ご検討よろしくお願い致します^ - ^



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カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【良品】ハリュ ファー付き薄いピンクロングコート