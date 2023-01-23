『ハーレーダビッドソン 90s スウェット L 黒 ブラック ネイティブアメリカン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 04分に出品され03月05日 09時 04分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧下さりありがとうございます。





☑︎説明



ハーレーダビッドソン

1997年

MENS L

黒 ブラック

フルジップ

USA製

両面プリント

サイドポケット





☑︎状態 B（プロフ参照）



⚪︎ 多少の使用感あり

⚪︎ 破れ・ほつれ・汚れなど無し





☑︎素材



⚪︎ コットン 50%

⚪︎ ポリエステル 50%





☑︎寸法（平置き/cm）

※誤差がある場合がございます



⚪︎ 背着丈→64

⚪︎ 肩幅→60.5

⚪︎ 身幅→58

⚪︎ 袖丈→53.5





ご購入・コメントお待ちしております！



Harley-Davidson アメリカ古着 インディアン

ネイティブアメリカン 80s 90s ミシガン州 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ハーレーダビッドソン

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