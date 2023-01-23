『「西口修平氏 完全監修」 NATOベルトエレファント ブラックTHE SOLE【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 21時 10分に出品され03月27日 21時 10分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 インフルエンサーとしても世界的な知名度を誇り、抜群のセンスと審美眼でファッション業界を牽引する、ビームスFディレクター 西口修平氏と、THE SOLEを代表するアイテムであるNATOベルトのスペシャルコラボで生まれたウォッチストラップです。



象革特有のスエードのような起毛感と、表情豊かな表面感を存分に楽しんでいただけるように、レザーを表裏両面に配した非常に贅沢な無双仕上げです。



使えば使うほど表面に美しい艶が現れ、どんどんエイジングしていく頑強なレザーの質感は抜群です。金具も西口氏が拘り抜いて選んで特別に用意したものを使用しており、ヘアライン仕上げのマットなのに少し艶のあるタイプの尾錠がシルバーとゴールドに採用されています。



ベルト幅は18mmです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 「西口修平氏

完全監修」

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