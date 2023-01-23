『Canon EF24-70mm f/4L IS USM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 43分に出品され03月20日 18時 43分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 特長

広角から標準・中望遠の撮影領域に加え、マクロ領域までを一本で表現できる標準ズームレンズ。



望遠端側での切り替え操作で、標準ズームレンズでありながらも本格的なマクロ撮影が可能。さらにマクロ撮影時特有の手ブレを補正するハイブリッドISを搭載し、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.7倍を実現。



また、ズーム時に発生しやすい諸収差を良好に補正する非球面レンズ2枚と、倍率色収差の発生を抑制し被写体境界部の色にじみ抑えるUDレンズ2枚を採用したことにより、ズーム全域・画面全域で高解像・高コントラストの高画質を達成。



全長93mm、質量約600gの小型軽量設計により、高画質を実現しながらも、より軽快な撮影が楽しめる。



製品仕様

画角（水平・垂直・対角線）:74°~29°・53°~19°30・84°~34°

レンズ構成:12群15枚

絞り羽根枚数:9枚

最小絞り:22

最短撮影距離:0.38m、マクロ切替え時0.2m

最大撮影倍率:0.21倍（70mm時）、0.7倍（マクロ切り替え時）

フィルター径:77mm

最大径×長さ:φ83.4mm×93mm

質量:600g



その他特徴···ズームリングを回した際に異音がします。また、AFが少し甘めのためジャンク品として出品します。

上記ご了承の上ご購入のご検討をお願いいたします。



保管は自宅での防湿庫での保管です。

商品の状態は写真の通りです。素人目で綺麗な方だと思います。

ご購入に際してノンクレームノンリターンとなります。



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#レンズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン