『美品 手刺繍 帯 クリーム色 花柄 ワントーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 41分に出品され04月01日 01時 41分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 憧れの手刺繍帯を手に入れませんか？



梅の花がとても素敵な手刺繍帯。



ワントーンで細部まで美しく上品に仕上げられている刺繍アート品です。



一度のみ叔母が着用し、その後自宅にて大切に保管していた物です。



最後の写真、ほとんどわからないくらいの小さなシミがありますが、目立ちません。





素材…正絹





【高品質な素材】

この帯は、上質な絹素材で作られており、柔らかく、肌触りが良いです。着物との相性も抜群で、特別な場面にぴったりです。



【美しい刺繍】

華やかな花柄の刺繍が施されており、視覚的に引き立つデザインです。どんな着物にも合わせやすく、華やかさを加えます。



【多用途】

この帯は、フォーマルな場面だけでなく、カジュアルな着物にも使用でき、様々なシーンで活躍します。



- 色: クリーム色

- 刺繍デザイン: 花柄

- 素材: 絹

- スタイル: 帯



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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クリーム色

花柄 ワントーン