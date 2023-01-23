『美品 手刺繍 帯 クリーム色 花柄 ワントーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 41分に出品され04月01日 01時 41分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
【未使用 トールサイズ】単衣 与那国花織 単衣 正絹 裄丈71.5 身丈174
¥ 57191
さえち様専用★帯合わせ2＋帯揚げ締めセット
¥ 11500
H-545 名古屋帯 名古屋仕立て 正絹 八寸 紺色 紬 植物文様
¥ 7644
振袖 豪華 銀通し 刺繍 金彩 個性的 大輪 胡蝶蘭 身丈173cm 撥水加工済
¥ 17434
十字架等東欧柄！正絹着物
¥ 8970
袋帯 京都 西陣 金銀ラメ糸 白銀地 華文 草花 雪輪 七宝 中古 kp1469
¥ 12415
振袖フルセット 成人式 駒刺繍 金彩 三越扱い 正
¥ 7176
新品 正絹 袋帯 博多織 天然染色 覇家台織染色紀行 未仕立て品 4607
¥ 23970
4k2516 袋帯 絹 唐織 銀色 ピンク 緑 紫 赤 白 柄物 和装 着物
¥ 8424
裄丈66 Cm着丈159Cm 袖丈49Cm～着物～名古屋帯～赤色帯締め～黄色帯締
¥ 48909
作家もの 訪問着 京加賀友禅 花模様 ピンク 着物 114a d
¥ 12350
付下げ 暈し染 可愛い花模様 刺繍 着物 正絹 紋なし 袷 広衿 RK-2452
¥ 8424
名古屋帯 夏 絽 爽やかミントグリーン 抽象模様 着物 081t
¥ 7254
黒留袖 羽ばたく鶴に束ね熨斗 裄66 着物 正絹 五つ紋 広衿 RK-2467
¥ 10764
《お仕立て上がり■名古屋帯◆西陣＊新装大橋■格子に猫◆正絹着物◆NP8-25》
¥ 12000
高級 袋帯 多様な模様
¥ 12999
SO-363 名古屋帯 名古屋仕立て 六通 九寸 荒磯 華唐草
¥ 8424
ma5795 訳あり 総絞り 仕立て上り 浴衣 有松鳴海絞り？ 身丈152cm
¥ 9984
落札価格10750円
61 入札履歴
終了
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