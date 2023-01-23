『DIESEL シルバー ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 10時 50分に出品され03月12日 10時 50分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このDIESELのショルダーバッグは、シルバーの合成皮革で作られており、グリッター装飾が施されています。どんなコーディネートにも合わせやすく、特別な場面にもぴったりです。



【便利な収納】

バッグの内部は十分なスペースがあり、日常の必需品をしっかり収納できます。ストラップも付属しているため、持ち運びも簡単です。



【ブランドの信頼性】

DIESELはファッション業界での確固たる地位を持つブランドであり、その品質とデザインは多くのファンに支持されています。



- ブランド: DIESEL

- 色: シルバー

- 素材: 合成皮革

- 特徴: グリッター装飾

- 付属品: 箱、ストラップ

一度しか使用してないのでほぼ新品です。



ご覧いただきありがとうございます。

返品交換はしていませんのでご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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