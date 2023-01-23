『70s 80s ショット schott ダウン ネイビー XL タロン G-1【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 02時 17分に出品され03月15日 02時 17分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美色

vintage

70s

80s

USA製

schott

ショット

ダウン

ナス紺

ネイビー

でかタロン

希少サイズ

ポケット

ハンドウォーマー



多少のスレありますが、状態良好です。





表記サイズ

LL



着用感はLサイズ程度でした。



ナス紺の色味にムラなくフェードして良い雰囲気です。



貴重なダウンジャケット



Tシャツの上にバサっと着るくらいがかっこいい感じです。



このサイズは探してもなかなか無いと思います。





実寸(素人採寸の為、誤差はご了承ください)

(cm)

着丈:66

肩幅:49

身幅:60

袖丈:65













50s

60s

70s

80s

90s

棒タロン

グリッパージッパー

IDEAL

42タロン

でかタロン

G1

A2

N1

デッキ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

80s

ショット

schott

ダウン

ネイビー

XL

タロン

G-1