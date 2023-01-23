『Tommy Hilfiger リバーシブル ウールコート 黒 オリーブグリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 05時 57分に出品され04月21日 05時 57分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このコートは、表は毛足の長いウール100%でアンゴラのような高級感があり裏はコットン100%でシンプルでありながら洗練されたデザインでリバーシブルで2way 使えます。



さらにフェイクファーの襟は光沢があり、柔らかくとっても暖かで、取り外し可能です。襟裏の生地もストライプでおしゃれです。



表裏黒とオリーブグリーンの2色展開で、どんなスタイルにも合わせやすいです。ボタンを留めた糸も赤青2色使いでトミーヒルフィガーっぽいデザインです。



【高品質な素材】

ウール100%の外側とファーの襟が、暖かさと快適さを提供します。内側は綿100%で、着心地も抜群です。

着用回数1-2回の美品、ドライクリーニング済みですぐお召しいただけます。



丈 約83cm

身幅 約46cm





- 色: 黒

- 素材: ウール 100%

- 襟の素材: フェイクファー

- ボタンの数: 6

- 内側の素材: 綿100%

- 色: オリーブグリーン







ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



着丈···ミドル



カラー···ブラウン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Tommy

Hilfiger

リバーシブル ウールコート

黒

オリーブグリーン