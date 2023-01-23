『くらやえみ Passing by【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 20時 52分に出品され04月02日 20時 52分に終了予定です。即決価格は21,666円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 size 42×36.1cm

edition 3/50





2021年1月27日にZingaroのWEBショップにて即売り切れとなった商品です。エディション3/50の新品未開封品です。

当時コロナ禍で自宅にいることが多かったため、くらやさんの絵がとても可愛らしくて絵を飾りたいと思い購入しましたが、もったいなく開封できずにおりました。

大切にしていただけたら嬉しいです。



【くらやさんのメッセージ】



私にとって少女を描くという行為は、日々感じた事や目にしたものを日記に書き留めるような行為です。ひとりの少女の中に、私が見てきた様々な人物やイメージが集合体となって現れます。

そして、私自身その画面に映る少女という存在が一体何者なのか知りたいと強く思っています。





【プロフィール】

1995年生まれ。神奈川県出身。 多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業



個展

2019 「凪をさがして」Kaikai Kiki Gallery（東京）

2018 「Inside Outside」Hidari Zingaro（東京）

グループ展

2020 「Healing」エマニュエル・ペロタンギャラリー（ソウル）

2019 「2019 Kaikai Kiki Summer Show」Kaikai Kiki Gallery（東京）

2018 「StageIV」新宿眼科画廊（東京）

2017 「コミックアート展」銀座モダンアート（東京） 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カイカイキキ