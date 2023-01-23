『くらやえみ Passing by【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 20時 52分に出品され04月02日 20時 52分に終了予定です。即決価格は21,666円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|カイカイキキ
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¥ 15000
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草場一壽 天照大御神 弥栄 （艶金盛り）
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平子真理 「椿」 真筆日本画 紙本 8号共シール 院友 外務省・法務省買上画家
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大桃洋祐さん 原画 サンタクロースも本を読む -そりの上で-
¥ 49000
エゴンシーレ 絵画
¥ 20108
落札価格21666円
943 入札履歴
終了
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