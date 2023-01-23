『Margaret Howell Heavy Cotton Poplin サイズL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 21時 41分に出品され04月25日 21時 41分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品について】

マーガレットパウエルのシャツブルゾンです。一度だけ着用しました。定価は41800円です。シワになりにくい素材で、旅行先に持っていく時など便利です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マーガレットハウエル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Margaret

Howell

Heavy

Cotton

Poplin

サイズL