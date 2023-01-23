『★大人気★MAISON KITSUNE デニムジャケット ブラック XS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 04時 36分に出品され03月29日 04時 36分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

MAISON KITSUNEは、フランスと日本の文化を融合させたユニークなデザインが特徴です。このデニムジャケットは、そのスタイルと品質を兼ね備えています。



【デザインと機能】

シンプルで洗練されたデザインが特徴のブラックデニムジャケット。フロントにはボタン付きのポケットが2つあり、実用性も兼ね備えています。



【サイズ】

XS（表記サイズXSですが、通常のM～Lサイズの寸法です）



- ブランド: MAISON KITSUNE

- 色: ブラック

- タイプ: デニムジャケット

- サイズ: XS



2002年にGildas Loaec(ジルダ・ロアエック)とMasaya Kuroki(黒木理也)のふたりによって設立されたフランスのファッションブランド「MAISON KITSUNE」メゾンキツネ。



メゾンキツネのファッションのテーマは「ニュークラシック」。



ラインとディテールへの徹底したこだわりを持ち、 シャツはナポリ製、カシミヤはスコットランド製、デニムは岡山製、など世界各国の良さを生かした上質な素材を用いて、製法に厳しい基準を設け、モダンでありながらもタイムレスなスタイルを提案しています。



ファッションや音楽やインテリアやカフェ、そういった様々な要素がクロスオーバーする、「ライフスタイル」をコンセプトに掲げた先駆者的ブランドです。



サイズ

X-SMALL

身幅 肩幅 着丈 そで丈 重量(g)

52.5 45.5 62.5 66 950



#デニムジャケット

#ブランド

#メゾンキツネ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★大人気★MAISON

KITSUNE

デニムジャケット

ブラック

XS