『02s patagonia puffball vest full zip【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 37分に出品され03月03日 05時 37分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2002s patagonia puff ball vest



puffball vest full zip



color:Orange

size:XL 希少サイズ



F’ 02



MADE IN THAILAND



小さいサイズはありますが、このXLサイズを

探してる方が多いのでは無いでしょうか？

したの部分が少し黒くポツポツありますが、漂白で綺麗に

なるそうです。気になる方は試してください。

それ以外は画像通り綺麗だと思います。



パタゴニア

パフボールベスト

中綿ベスト パデッドベスト

スタンドカラー ハイネック

フルジップ ジップアップ

ジップポケット

オレンジ マンゴー ブラウン 茶色

アウトドア outdoor

アメリカ古着 US古着

ヴィンテージ ビンテージ vintage

00s 00年代 2000 Y2K 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 02s

patagonia



puffball

vest

full

zip