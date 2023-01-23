『超美品 カンタベリーCANTERBURY ニュージーランド スタジャン Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 35分に出品され03月29日 21時 35分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このスタジャンは、ラグビーの歴史を反映したデザインが特徴です。フロントには「Canterbury 1904」のロゴが大きくプリントされ、袖にはラグビーの象徴的なエンブレムが刺繍されています。



【素材】

ウールとレザーの組み合わせにより、耐久性とスタイルを兼ね備えています。特に、レザーの袖は高級感を演出し、長持ちすることが期待できます。



【サイズ】

チェスト88〜96

身長165〜175



- ブランド: Canterbury

- 色: ブラウン・ホワイト

- 素材: ウール・ナイロン・レザー

- スタイル: スタジャン

- デザイン: プリントロゴ・刺繍

- 特長: ラグビー関連のデザイン・歴史的要素



ご覧いただきありがとうございます。本品はかなり使用頻度が少なく、とても良い状態です。汚れやへたりなどほとんど感じられないと思います。



あくまでも中古品であることを御理解頂ける方のご購入をお願い致します。過度な値引き交渉はご遠慮下さい。(必ずノークレーム、ノーリターン）



迅速な取引を心掛けています。ご購入後、必ず12時間以内に支払い手続きが出来る方のみお願いします。

また商品受け取り後は、速やかに受け取り連絡、評価をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カンタベリーオブニュージーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 超美品

カンタベリーCANTERBURY

ニュージーランド

スタジャン

Mサイズ