『マルジェラ drivers knit ドライバーズニット navy M 22AW【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 01時 13分に出品され03月13日 01時 13分に終了予定です。即決価格は49,400円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

正規品



2022AW

maison martin margiela

drivers knit SI1HA0013 S17781 511F

ドライバーズニット

navy

60% cotton 40% wool

定価 211,200円



[サイズ] M : 着丈:70cm 身幅:50cm 肩幅:40cm 袖丈:67cm

素人採寸ですのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ マルジェラ

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knit

ドライバーズニット

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